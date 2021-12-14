Срок действия QR-кодов после ПЦР-теста в Москве сократили до двух дней

Власти Москвы сократили срок действия QR-кодов, которые оформлены по результатам ПЦР-тестов, с трех до двух дней. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

По словам мэра, сокращение сроков действия кодов связано с распространением штамма коронавирусной инфекции «омикрон».

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Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что штамм «омикрон» будет иммунизировать людей, но вряд ли будет защищать организм от других вариантов коронавируса, поэтому следует надеяться только на вакцину.

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ФОТО: РИА Новости
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