Срок действия QR-кодов после ПЦР-теста в Москве сократили до двух дней
Власти Москвы сократили срок действия QR-кодов, которые оформлены по результатам ПЦР-тестов, с трех до двух дней. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.
По словам мэра, сокращение сроков действия кодов связано с распространением штамма коронавирусной инфекции «омикрон».
Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что штамм «омикрон» будет иммунизировать людей, но вряд ли будет защищать организм от других вариантов коронавируса, поэтому следует надеяться только на вакцину.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,1 млн+28 343 / сут.
Умерли
292 тыс.+1 145 / сут.
Выздоровели
8,8 млн+34 084 / сут.
- Путин отклонил предложение ввести QR-коды в транспорте под Новый год
- Голикова рассказала о новых данных в COVID-сертификатах
- Путин указал Макрону на опасную для России «накачку» Украины оружием
- В Подмосковье появится дублёр Егорьевского шоссе
- «Принуждение к вакцинации»: Депутат Госдумы высказался о законопроекте о QR-кодах
- Москвичей предупредили о сильных морозах к Новому году
- Собянин: Срок действия QR-кодов переболевших COVID-19 москвичей продлевается до года
- Собянин: Предприятия столицы выполнили требования РПН о вакцинации 80% сотрудников
- Адвокат Тихановского заявил о намерении обжаловать приговор
- Путин вошёл в ТОП-10 самых почитаемых мужчин 2021 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru