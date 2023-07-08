Средняя температура на Земле вновь обновила исторический максимум
Средняя температура на планете 6 июля обновила рекорд за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национальных центров экологического прогнозирования США.
Метеорологи в понедельник, 3 июля зарегистрировали новый рекорд средней температуры на Земле — 17,01 градуса Цельсия. Во вторник и среду температура составляла 17,18 градуса.
По информации американских центров экологического прогнозирования, в четверг средняя температура в мире составила 17,23 градуса.
Как сообщают СМИ, одна из причин рекордного потепления — природное явление Эль-Ниньо, связанное с повышением температуры поверхности в центре и на востоке тропических частей Тихого океана.
Ранее старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в интервью НСН отметила, что заявления о новом рекорде среднемировой температуры на Земле как «смертном приговоре» для человечества - глупость и страшилки.
«Природа развивается нормально. Что такое 0,09°C? Это желание людей привлечь к себе внимание», - указала Зайцева.
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