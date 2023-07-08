Средняя температура на Земле вновь обновила исторический максимум

Метеорологи в понедельник, 3 июля зарегистрировали новый рекорд средней температуры на Земле — 17,01 градуса Цельсия. Во вторник и среду температура составляла 17,18 градуса.

По информации американских центров экологического прогнозирования, в четверг средняя температура в мире составила 17,23 градуса.

Как сообщают СМИ, одна из причин рекордного потепления — природное явление Эль-Ниньо, связанное с повышением температуры поверхности в центре и на востоке тропических частей Тихого океана.



Ранее старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в интервью НСН отметила, что заявления о новом рекорде среднемировой температуры на Земле как «смертном приговоре» для человечества - глупость и страшилки.

«Природа развивается нормально. Что такое 0,09°C? Это желание людей привлечь к себе внимание», - указала Зайцева.

