«Глупость и страшилки»: Климатолог опровергла «смертельное» повышение температуры на Земле

Заявления о том, что новый рекорд среднемировой температуры является «смертным приговором» для человечества, являются глупостью и страшилками, заявила климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в интервью НСН.

Накануне сообщалось, что новый рекорд среднемировой температуры является «смертным приговором» для всего человечества и экосистем. Согласно данным Национального центра экологического прогнозирования США, средняя температура на планете в понедельник, 3 июля, достигла 17,01°C. Предыдущий рекорд был зафиксирован в августе 2016 года, тогда среднемировая температура составила 16,92°C. Нина Зайцева отметила, что ученые с Запада часто пугают весь мир.