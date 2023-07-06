«Глупость и страшилки»: Климатолог опровергла «смертельное» повышение температуры на Земле
Повышение температуры на 0,09°C является далеко не критичным, отметила в эфире НСН Нина Зайцева.
Заявления о том, что новый рекорд среднемировой температуры является «смертным приговором» для человечества, являются глупостью и страшилками, заявила климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в интервью НСН.
Накануне сообщалось, что новый рекорд среднемировой температуры является «смертным приговором» для всего человечества и экосистем. Согласно данным Национального центра экологического прогнозирования США, средняя температура на планете в понедельник, 3 июля, достигла 17,01°C. Предыдущий рекорд был зафиксирован в августе 2016 года, тогда среднемировая температура составила 16,92°C. Нина Зайцева отметила, что ученые с Запада часто пугают весь мир.
«Это глупость, любителей таких страшилок очень много. В 2003 году в России прошла Всемирная конференция по климату, была острая проблема, был образован совет-семинар по проблемам Киотского протокола (соглашение о сокращении выбросов парниковых газов в атмосферу. - прим. НСН). Конференция была сумасшедшая – 1,5 тысячи человек. Были разные мнения по поводу Киотского протокола и того, какова роль антропогенного воздействия на климат в отличие от природного. У нас нет единых мнений. Но к нам тогда явились со страшилками англичане, кто-то был из Австралии. Уже минуло 20 лет и никакая из страшилок не сбылась. Природа развивается нормально. Что такое 0,09°C? Это желание людей привлечь к себе внимание», - сказала Зайцева.
Ранее, 5 июля, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в ближайшие месяцы на мир обрушится серия экстремальных погодных явлений, таких как наводнение, ураганы и периоды сильной жары, сообщает «Радиоточка НСН».
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