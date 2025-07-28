Трамп заявил, что стал менее заинтересован в диалоге с Путиным по Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что уже не так заинтересован в диалоге с российским коллегой Владимиром Путиным по урегулированию на Украине.
После встречи в Шотландии с британским премьер-министром Киром Стармером он признался журналистам, что думал, что президент РФ действительно хочет быстро закончить конфликт.
«Он так хорошо, с таким уважением ведет диалог, а потом люди умирают следующей ночью», - добавил глава Белого дома.
Ранее Трамп заявил, что сокращает установленный для России срок на достижение договоренностей по урегулированию по Украине до 10-12 дней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Блеф на коне»: Ультиматум Трампа России сравнили с игрой в покер
- Трамп заявил, что стал менее заинтересован в диалоге с Путиным по Украине
- «Сдвиг проката»: В кинотеатрах России вновь представят «Амели»
- В Госдуме заявили, что Австрия вряд ли решится вступить в НАТО
- Трамп заявил, что с любовью относится к россиянам и не хотел бы вводить санкции
- На месте разбившегося в Амурской области Ан-24 появится мемориал
- «Денег-то нет»: Торговая сделка оказалась вынужденным компромиссом США и ЕС
- Уголовка за нейросеть: Чем грозит россиянам преступная переписка с ИИ
- Трамп заявил, что сокращает срок ультиматума по на Украине до 10-12 дней
- Россиян предупредили об участившихся отключениях мобильного интернета
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru