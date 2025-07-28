Трамп заявил, что стал менее заинтересован в диалоге с Путиным по Украине

После встречи в Шотландии с британским премьер-министром Киром Стармером он признался журналистам, что думал, что президент РФ действительно хочет быстро закончить конфликт.

«Он так хорошо, с таким уважением ведет диалог, а потом люди умирают следующей ночью», - добавил глава Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что сокращает установленный для России срок на достижение договоренностей по урегулированию по Украине до 10-12 дней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

