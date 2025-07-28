На месте разбившегося в Амурской области Ан-24 появится мемориал

Мемориал появится на месте крушения Ан-24 в Амурской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Пропавший Ан-24 обнаружили в Приамурье, выживших нет

Отмечается, что проработать данный вопрос поручил губернатор Амурской области Василий Орлов.

«Планируется, что сначала установят деревянный крест, а после – постоянный мемориал», - сказано в сообщении.

Самолёт Ан-24, летевший из Благовещенска в Тынду, потерпел крушение 24 июля. На его борту находились 43 пассажира и шесть членов экипажа, сообщает RT. В СК РФ указали, что все они погибли.

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба Росавиации
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