На месте разбившегося в Амурской области Ан-24 появится мемориал
28 июля 202516:39
Мемориал появится на месте крушения Ан-24 в Амурской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Отмечается, что проработать данный вопрос поручил губернатор Амурской области Василий Орлов.
«Планируется, что сначала установят деревянный крест, а после – постоянный мемориал», - сказано в сообщении.
Самолёт Ан-24, летевший из Благовещенска в Тынду, потерпел крушение 24 июля. На его борту находились 43 пассажира и шесть членов экипажа, сообщает RT. В СК РФ указали, что все они погибли.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru