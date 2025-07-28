Трамп заявил, что с любовью относится к россиянам и не хотел бы вводить санкции

По итогам встречи в Шотландии с британским премьером Киром Стармером он признался, что не хотел бы вводить новые антироссийские санкции.

«Я люблю россиян, они замечательные люди», - пояснил глава Белого дома.

Ранее Трамп заявил о намерении сократит 50-дневный срок, который он дал России на заключение мирного соглашения с Украиной, пишут «Известия».

