Трамп заявил, что с любовью относится к россиянам и не хотел бы вводить санкции

США введут вторичные санкции против России в случае, если не удастся достичь сделки по Украине. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

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По итогам встречи в Шотландии с британским премьером Киром Стармером он признался, что не хотел бы вводить новые антироссийские санкции.

«Я люблю россиян, они замечательные люди», - пояснил глава Белого дома.

Ранее Трамп заявил о намерении сократит 50-дневный срок, который он дал России на заключение мирного соглашения с Украиной, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости
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