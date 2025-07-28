«На мой взгляд, торговую сделку США и Евросоюза нельзя назвать победой ни одной из сторон, хотя и Трамп, и Брюссель пытаются представить это своим успехом. Реальность несколько сложнее, чем такая политическая пропаганда. С одной стороны, американцы добились того, что европейцы смирились с введением постоянных пошлин в размере 15% на свои товары, которые поступают на американский рынок, но это не 30% и не 50%, которыми угрожал Трамп. Это хоть и болезненная, но, думаю, для многих европейских компаний вполне терпимая пошлина. Что касается всех остальных условий, пока это выглядит как чистая фантастика, потому что у Европы нет свободных сотен миллиардов долларов, которые она могла бы проинвестировать в американскую экономику. Нет у ЕС денег и для закупки дополнительного вооружения и углеводородов в США. Европа тратит $50-70 млрд на покупку сжиженного природного газа и нефти в США. Увеличивать это в пять-десять раз нереалистично, делать это никто не будет. Это же касается и вооружений: военно-промышленный комплекс США и так под завязку загружен контрактами и не способен их исполнять. Можно заказать дополнительное вооружение, которое, может быть, придет через 10-15 лет, и деньги за это оружие отойдут тогда, когда оно будет поставлено», — сказал Дудаков.

Вместе с тем собеседник НСН отметил, что Евросоюз не откажется и от поставок топлива из России.

«Я не думаю, что соглашение как-то повлияет на политику Евросоюза в отношении других контрагентов, потому что очевидно, что и Катар будет поставлять газ, и у России ЕС будет закупать и сжиженный природный газ, и нефть разными окольными путями в обход своих же санкций. Здесь я не ожидаю серьезных изменений и подвижек. Отмечу еще, что европейцам удалось отбиться от давления США в регуляционном контексте. Американцы требовали от Европы убрать регуляции, которые бьют по доходам американских IT-корпораций, цифровых гигантов и всего остального, но этого в итоге тоже не случится. Можно сказать, что подписанное соглашение означает умеренный успех как для Трампа, так и для Европы», — подытожил он.

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Трамп «размазал Европу», заключив торговую сделку с Евросоюзом.

