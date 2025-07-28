В Госдуме заявили, что Австрия вряд ли решится вступить в НАТО
Австрия вряд ли решится вступить в НАТО. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.
По его словам, для вступления в Североатлантический альянс Вене нужно будет денонсировать многосторонний договор 1955 года, который запрещает ей в какой-либо форме вступать в политический или экономический союз с Германией.
«Думаю, в обозримой перспективе... Вряд ли австрийцы на это решатся», — заключил парламентарий.
Ранее глава МИД Австрии Беате Майнл-Райзингер заявила, что страна готова обсуждать вступление в НАТО из-за внешней политики России, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru