В Госдуме заявили, что Австрия вряд ли решится вступить в НАТО

По его словам, для вступления в Североатлантический альянс Вене нужно будет денонсировать многосторонний договор 1955 года, который запрещает ей в какой-либо форме вступать в политический или экономический союз с Германией.

«Думаю, в обозримой перспективе... Вряд ли австрийцы на это решатся», — заключил парламентарий.

Ранее глава МИД Австрии Беате Майнл-Райзингер заявила, что страна готова обсуждать вступление в НАТО из-за внешней политики России, сообщает RT.

