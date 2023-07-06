Климатолог назвала новый рекорд среднемировой температуры приговором человечеству

Ранее в американском Национальном центре экологического прогнозирования сообщили, что в понедельник, 3 июля, средняя температура на Земле достигла рекордных 17,01°C, пишет «Свободная пресса». Предыдущий максимум — плюс 16,92 градуса — зафиксировали в августе 2016 года.

Как отметила Отто, это не то событие, которое «мы должны праздновать».

«Это смертный приговор для людей и экосистем», — заявила эксперт.

Sky News отмечает, что ранее ООН предупреждала о росте температур на планете из-за изменения климата и природного явления Эль-Ниньо, связанного с фазами океанского течения, при котором поток тепла идет из океана в атмосферу.

Между тем начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок предупредил, что число катаклизмов на Земле может увеличиться, это может быть реакцией на глобальное потепление, сообщает телеканал «360».

