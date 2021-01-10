Средняя температура на Земле повысилась в 2020-м до рекордов 2016 года
Глобальная температура на Земле в 2020 году достигла аналогичных значений 2016 года, самого теплого за всю историю метеонаблюдений, сообщает тематическая информационная служба Copernicus Climate Change Service (C3S).
«Служба C3S отмечает, что в глобальном масштабе 2020 год составил пару предыдущему самому теплому 2016 году, что делает его шестым в серии рекордно теплых лет начиная с 2015 года. При этом 2011–2020 годы стали самым теплым десятилетием на планете за историю наблюдений», — цитируют «Известия» сообщение.
Также известно, что для европейцев 2020 год также стал самым теплым, превысив температурный рекорд 2019 года на 0,4 градуса.
Ранее климатолог Андрей Киселев в эфире НСН рассказал, что глобальное потепление сделает с нашей планетой в ближайшие годы.
«Изменение климата - это не только глобальное потепление, которое, конечно, имеет место. Это еще и изменение режима циркуляции атмосферы и океана, которые формируют погоду в данный момент времени. Это важный фактор. При этом при таянии вечной мерзлоты идет высвобождение некоторого количества парниковых газов, CO2 и метана. Поднимается вода в мировом океане», - сообщил он.
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