Нынешний год стал самым теплым в Москве

В Москве 2020 год стал рекордным по теплу и осадкам. Об этом говорится на сайте метеобюро Москвы.

По данным специалистов, среднесуточная температура воздуха может достигнуть 7,9 градуса, что примерно на 3 градуса выше нормы. Этот год станет самым теплым с 1879 года.