Нынешний год стал самым теплым в Москве
В Москве 2020 год стал рекордным по теплу и осадкам. Об этом говорится на сайте метеобюро Москвы.
По данным специалистов, среднесуточная температура воздуха может достигнуть 7,9 градуса, что примерно на 3 градуса выше нормы. Этот год станет самым теплым с 1879 года.
До этого рекордно теплым считался 2019 год (2,8 градуса выше нормы).
Кроме того, текущий год стал рекордным и по количеству осадков - 886,7 миллиметра. Это немногим больше, чем в рекордно сыром 2016-ом.
Во вторник в Москве ожидается до -3 градусов, передает RT. Будет облачно, без осадков, прогнозируется гололедица.
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