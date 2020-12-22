Нынешний год стал самым теплым в Москве

В Москве 2020 год стал рекордным по теплу и осадкам. Об этом говорится на сайте метеобюро Москвы.

По данным специалистов, среднесуточная температура воздуха может достигнуть 7,9 градуса, что примерно на 3 градуса выше нормы. Этот год станет самым теплым с 1879 года.

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До этого рекордно теплым считался 2019 год (2,8 градуса выше нормы).

Кроме того, текущий год стал рекордным и по количеству осадков - 886,7 миллиметра. Это немногим больше, чем в рекордно сыром 2016-ом.

Во вторник в Москве ожидается до -3 градусов, передает RT. Будет облачно, без осадков, прогнозируется гололедица.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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