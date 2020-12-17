Кому-то приятно, а кому-то - конец. Разрушительные последствия тёплой зимы 2021 года
Климатолог Андрей Киселев в эфире НСН рассказал, что глобальное потепление сделает с нашей планетой в ближайшие годы.
Длительность времен года может заметно измениться в России в ближайшие годы в связи с глобальным потеплением: зима будет короче, а весна продолжительнее. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Он также отметил, что в настоящее время скорость глобального потепления особенно высокая. Причиной этого является антропогенный фактор. «В январе температура стала выше на 2 градуса за последние 30 лет. Это невероятное потепление, колоссальное, которого никогда не было раньше в истории», - подчеркнул Вильфанд.
Климатолог Андрей Киселев в эфире НСН отметил, что вместе с этим происходит изменение режима циркуляции атмосферы и океана, высвобождение парниковых газов и прочие необратимые процессы.
«Я готов подтвердить слова Вильфанда. Специалисты из Санкт-Петербурга еще несколько лет назад говорили, что происходит сдвиг и размывание границ между сезонами, мы уже не ощущаем явного перехода между зимой и весной, к примеру. Изменение климата - это не только глобальное потепление, которое, конечно, имеет место. Это еще и изменение режима циркуляции атмосферы и океана, которые формируют погоду в данный момент времени. Это важный фактор. При этом при таянии вечной мерзлоты идет высвобождение некоторого количества парниковых газов, CO2 и метана. Поднимается вода в мировом океане. Достаточно интенсивно - 4-5 мм в год. А к концу столетия такими темпами вода поднимется примерно на полметра. Если для нашего государства это еще не самая большая проблема, то для маленьких островных государств - это конец», - сообщил он.
Собеседник НСН добавил, что глобальное потепление призывает человека учитывать происходящие изменения в отношении своей деятельности.
«Даже на бытовом уровне теплая зима кому-то будет приятна, что не надо работать и мерзнуть на морозе, а лыжники будут недовольны из-за отсутствия снега, как это было в Центральной России прошлой зимой. Теплая зима увеличит вегетационный период, с одной стороны. Можно использовать более теплолюбивые культуры. С другой стороны, вредители растений тоже продвинутся в более теплый климат. Тает вечная мерзлота, идет ее деградация. То, что уже построено, подвергается авариям - линии электропередач, шоссе, трубопроводы, здания, конечно, тоже. Идет организация Северного морского пути на побережье: нужно учитывать то, что происходит с климатом», - добавил он.
Ноябрь 2020 года стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Он был на 0,77 градуса Цельсия теплее, чем средний показатель ноября с 1981 по 2010 годы. Температура была на 0,13 градуса выше, чем в ноябре 2016 и 2019 годов, когда были зафиксированы предыдущие рекорды, отмечают эксперты.
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