Кому-то приятно, а кому-то - конец. Разрушительные последствия тёплой зимы 2021 года

Длительность времен года может заметно измениться в России в ближайшие годы в связи с глобальным потеплением: зима будет короче, а весна продолжительнее. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он также отметил, что в настоящее время скорость глобального потепления особенно высокая. Причиной этого является антропогенный фактор. «В январе температура стала выше на 2 градуса за последние 30 лет. Это невероятное потепление, колоссальное, которого никогда не было раньше в истории», - подчеркнул Вильфанд.

Климатолог Андрей Киселев в эфире НСН отметил, что вместе с этим происходит изменение режима циркуляции атмосферы и океана, высвобождение парниковых газов и прочие необратимые процессы.

«Я готов подтвердить слова Вильфанда. Специалисты из Санкт-Петербурга еще несколько лет назад говорили, что происходит сдвиг и размывание границ между сезонами, мы уже не ощущаем явного перехода между зимой и весной, к примеру. Изменение климата - это не только глобальное потепление, которое, конечно, имеет место. Это еще и изменение режима циркуляции атмосферы и океана, которые формируют погоду в данный момент времени. Это важный фактор. При этом при таянии вечной мерзлоты идет высвобождение некоторого количества парниковых газов, CO2 и метана. Поднимается вода в мировом океане. Достаточно интенсивно - 4-5 мм в год. А к концу столетия такими темпами вода поднимется примерно на полметра. Если для нашего государства это еще не самая большая проблема, то для маленьких островных государств - это конец», - сообщил он.