Средняя пенсия в России не дотянула до 15 тысяч рублей
Средняя пенсия в России по состоянию на январь 2020 года выросла на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на Росстат.
Таким образом средняя пенсия по стране составила 14 904 рубля. По итогам 2019 года средняя российская пенсия подросла на 6% до 14 163 рублей. Реальный рост, с учетом инфляции, составил 1,5 процента.
Ранее комитет Госдумы Комитет по госстроительству и законодательству отклонил поправки, которыми предлагалось закрепить в Конституции РФ возраст выхода на пенсию и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не менее двух прожиточных минимумов.
С соответствующими инициативами ранее выступили депутаты фракций «Справедливая Россия» и КПРФ.
Однако думский поддержал поправку, касающуюся индексации пенсии. Если ранее в Конституции присутствовало понятие «регулярная индексация», то теперь говорится о ежегодной индексации.
Ранее стало известно, что в России с 1 апреля вырастут социальные пенсии. Речь идет о выплатах, положенным пенсионерам, трудового стажа которых не хватает для получения страховой части выплат, сообщает ОТР.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Средняя пенсия в России не дотянула до 15 тысяч рублей
- Поправки в Конституцию примут при одобрении более половины голосовавших
- Все школы и университеты в Италии закроют из-за коронавируса
- Психолог объяснил активность блогерши Диденко, потерявшей мужа
- Экс-представитель главы Татарстана не понимает, зачем в Конституции выделять народы