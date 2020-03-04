Средняя пенсия в России не дотянула до 15 тысяч рублей

Средняя пенсия в России по состоянию на январь 2020 года выросла на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на Росстат.

Таким образом средняя пенсия по стране составила 14 904 рубля. По итогам 2019 года средняя российская пенсия подросла на 6% до 14 163 рублей. Реальный рост, с учетом инфляции, составил 1,5 процента.