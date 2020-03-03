«Экономить не собирались»: Сенатор о 21 млрд выгоды от пенсионной реформы
Сенатор Валерий Рязанский в эфире НСН заявил, что экономия за счёт повышения пенсионного возраста вышла небольшой, подчеркнув, что реформа преследовала другие цели.
В связи с повышением пенсионного возраста в рамках федеральной реформы число получателей страховых пенсий по старости в 2019 году сократилось более чем на 401 тысячу человек, выяснила Счётная палата. По подсчётам экспертов Национального рейтингового агентства, на которые ссылаются «Известия», благодаря этому на выплаты из бюджета ушло на 21,5 миллиарда рублей меньше. Изначально сумма «экономии» прогнозировалась вдвое меньше, причём не в 2019 году, а только в 2020-м.
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН призвал не связывать повышение пенсионного возраста со стремлением сэкономить: цели были другие, подчеркнул он.
«Это небольшая сумма для бюджета пенсионной системы, учитывая, что бюджет Пенсионного фонда – почти 8 триллионов рублей. Вопросы, связанные с увеличением пенсионного возраста, в меньшей степени опирались на экономическую целесообразность. Это неправильная трактовка. Средний возраст в стране увеличивается, продолжительность жизни увеличивается, падает количество людей, которые заняты в трудовом секторе, - вот настоящие причины. Экономических выгод никто не искал, тем более что поправками президента, наоборот, были введены дополнительные социальные амортизаторы, которые нивелировали прямой счёт. Эта экономия не являлась целью», - уточнил он.
Ранее сообщалось, что депутаты КПРФ и «Справедливой России» пытались провести через Госдуму мораторий на повышение пенсионного возраста, однако их инициатива была отклонена.
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