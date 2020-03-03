«Экономить не собирались»: Сенатор о 21 млрд выгоды от пенсионной реформы

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН призвал не связывать повышение пенсионного возраста со стремлением сэкономить: цели были другие, подчеркнул он.

«Это небольшая сумма для бюджета пенсионной системы, учитывая, что бюджет Пенсионного фонда – почти 8 триллионов рублей. Вопросы, связанные с увеличением пенсионного возраста, в меньшей степени опирались на экономическую целесообразность. Это неправильная трактовка. Средний возраст в стране увеличивается, продолжительность жизни увеличивается, падает количество людей, которые заняты в трудовом секторе, - вот настоящие причины. Экономических выгод никто не искал, тем более что поправками президента, наоборот, были введены дополнительные социальные амортизаторы, которые нивелировали прямой счёт. Эта экономия не являлась целью», - уточнил он.

Ранее сообщалось, что депутаты КПРФ и «Справедливой России» пытались провести через Госдуму мораторий на повышение пенсионного возраста, однако их инициатива была отклонена.

