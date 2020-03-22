Среди зараженных COVID-19 в Москве есть иностранцы
В Москве за сутки выявлено 54 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в столице зафиксирован 191 случай инфицирования, в том числе среди иностранцев, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Москвы.
«В Москве подтверждены еще 54 случая коронавирусной инфекции. Всего к настоящему моменту в столице зарегистрирован 191 случай заболевания», - сообщили в штабе.
Установлен и уже взят под наблюдение медиками круг близких контактов зараженных коронавирусом граждан.
«Заболевшие коронавирусом прибыли следующими рейсами: SU 2383 Женева - Москва 11.03.2020; ВТ 422 Рига - Москва 16.03.2020; SU 2463 Париж - Москва 16.03.2020; SU 2193 Амстердам - Москва 17.03.2020; SU 2501 Мадрид - Москва 17.03.2020», - сказано в официальном сообщении.
Уточняется, что в числе инфицированных, выявленных в Москве, есть иностранные граждане.
«Среди заболевших есть граждане других государств. Все они также получают необходимое лечение в стационарах Москвы», - уточнили в штабе.
Власти столицы призывают соблюдать меры личной безопасности, избегать мест массового скопления людей, соблюдать правила гигиены, при необходимости вызвать врача на дом.
22 марта стало известно, что в России за сутки количество официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19 увеличилось до 367. Заболевание впервые выявлено у 61 человека.
Ранее первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с НСН заявил, что в связи с намерением изменить условия карантина в России, речь может идти об «адекватных» мерах правительства против распространения коронавирусной инфекции нового типа COVID-19. Он также напомнил о необходимости учитывать экономические последствия вводимых ограничений.
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