Среди россиян, эвакуированных из Уханя, зараженных коронавирусом нет

Никто из эвакуированных из китайского Уханя россиян не заражен коронавирусом. Об этом сообщает RT со ссылкой на Минобороны России. Состояние всех прибывших медики назвали удовлетворительным.

Россияне пройдут карантин в Тюменской области в специально подготовленном для этого реабилитационном центре.