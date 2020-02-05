Среди россиян, эвакуированных из Уханя, зараженных коронавирусом нет
Никто из эвакуированных из китайского Уханя россиян не заражен коронавирусом. Об этом сообщает RT со ссылкой на Минобороны России. Состояние всех прибывших медики назвали удовлетворительным.
Россияне пройдут карантин в Тюменской области в специально подготовленном для этого реабилитационном центре.
Ранее сообщалось, что первый самолёт ВКС России с 80 россиянами из Уханя благополучно приземлился в аэропорту Тюмени.
Ранее сообщалось, что второй самолёт ВКС РФ с россиянами вылетел из ставшего эпицентром вспышки нового коронавируса китайского города Ухань. Российские военные эвакуировали из Китая в общей сложности 147 человек, включая 10 граждан Белоруссии, трех граждан Казахстана, одного украинца и одного армянина. Как заявила вице-премьер Татьяна Голикова, все прибывающие в Россию здоровы: их по нескольку раз проверяли ещё в Китае.
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