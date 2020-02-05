Среди россиян, эвакуированных из Уханя, зараженных коронавирусом нет

5 февраля 202009:53

Никто из эвакуированных из китайского Уханя россиян не заражен коронавирусом. Об этом сообщает RT со ссылкой на Минобороны России. Состояние всех прибывших медики назвали удовлетворительным.

Россияне пройдут карантин в Тюменской области в специально подготовленном для этого реабилитационном центре.

Двое россиян находятся на круизном судне, зараженном коронавирусом

Ранее сообщалось, что первый самолёт ВКС России с 80 россиянами из Уханя благополучно приземлился в аэропорту Тюмени.

Ранее сообщалось, что второй самолёт ВКС РФ с россиянами вылетел из ставшего эпицентром вспышки нового коронавируса китайского города Ухань. Российские военные эвакуировали из Китая в общей сложности 147 человек, включая 10 граждан Белоруссии, трех граждан Казахстана, одного украинца и одного армянина. Как заявила вице-премьер Татьяна Голикова, все прибывающие в Россию здоровы: их по нескольку раз проверяли ещё в Китае.


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ФОТО: Centers for Disease Control and Prevention
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