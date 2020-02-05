Двое россиян находятся на круизном судне, зараженном коронавирусом

Двое граждан России находятся на круизном судне Diamond Princess у берегов Японии, на котором у 10 человек обнаружен китайский коронавирус.

Об этом сообщили в посольстве РФ, передает Ura.ru. Российские дипломаты сейчас выясняют все обстоятельства сложившейся ситуации, они находятся в постоянном контакте с властями Японии.

Круизный лайнер вышел в плаванье из Йокогамы 20 января. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого и был обнаружен коронавирус нового типа. 25 января он сошел с судна в Гонконге, сообщает Москва 24.