Двое россиян находятся на круизном судне, зараженном коронавирусом

5 февраля 202009:02

Двое граждан России находятся на круизном судне Diamond Princess у берегов Японии, на котором у 10 человек обнаружен китайский коронавирус.

Об этом сообщили в посольстве РФ, передает Ura.ru. Российские дипломаты сейчас выясняют все обстоятельства сложившейся ситуации, они находятся в постоянном контакте с властями Японии.

Круизный лайнер вышел в плаванье из Йокогамы 20 января. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого и был обнаружен коронавирус нового типа. 25 января он сошел с судна в Гонконге, сообщает Москва 24.

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После этого по решению властей Японии судно встало на якоре вблизи Йокогамы. Все пассажиры прошли медицинский осмотр, в результате которого выяснилось, что десять пассажиров заражены коронавирусом.

В данный момент все они размещены в больнице префектуры Канагава.

Накануне два самолета ВКС РФ вывозили из Китая россиян. Первый вывез 64 гражданина России, второй - 82. Пассажиров самолета сопровождали военные врачи и специалисты в вирусологии для наблюдения за их состоянием здоровья.



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ФОТО: pixabay.com
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