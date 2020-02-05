Среда в Москве станет самой холодной нынешней зимой
В среду, 5 февраля, столичный регион окажется под влиянием промежуточного гребня антициклона. Впервые за всю зиму температура днем опустится до -5 градусов, по области – до -10-ти, сообщает «Москва 24» со ссылкой на прогноз сайта «Метеоновости».
Ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба, что немного ниже нормы.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что российскую столицу ждут сильные холода в ближайшие дни, температура воздуха в городе опустится до минус 15 градусов.
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