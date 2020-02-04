Москвичам пообещали первые серьезные морозы за зиму
Российскую столицу ждут сильные холода в ближайшие дни, температура воздуха в городе опустится до минус 15 градусов. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Ночью в пятницу, 7 февраля, столбики термометров опустятся до минус 10-15 градусов, днем температура будет держаться на отметке 10-12 градусов мороза.
«Тут температура будет около нормы, а вероятно и ниже нормы», - отметил Вильфанд.
Морозы опустятся на столичный регион постепенно. Начиная со вторника, температура ежедневно будет падать примерно на три градуса.
При этом потепление в столицу придет уже после 10 февраля – температура воздуха поднимется до минус 2 градусов, сообщает РИА ФАН.
Ранее Вильфанд рассказал в эфире НСН, какая погода будет в столичном регионе в ближайшие два месяца.
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