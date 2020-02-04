Москвичам пообещали первые серьезные морозы за зиму

Ночью в пятницу, 7 февраля, столбики термометров опустятся до минус 10-15 градусов, днем температура будет держаться на отметке 10-12 градусов мороза.

«Тут температура будет около нормы, а вероятно и ниже нормы», - отметил Вильфанд.

Морозы опустятся на столичный регион постепенно. Начиная со вторника, температура ежедневно будет падать примерно на три градуса.

При этом потепление в столицу придет уже после 10 февраля – температура воздуха поднимется до минус 2 градусов, сообщает РИА ФАН.

Ранее Вильфанд рассказал в эфире НСН, какая погода будет в столичном регионе в ближайшие два месяца.

