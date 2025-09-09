Песков рассказал, как Путин празднует свой день рождения

Президент Владимир Путин в свой день рождения проводит время с родными и общается с зарубежными коллегами. Об этом рассказал пресс-секретарь политика Дмитрий Песков в интервью ТАСС в ходе Восточного экономического форума.

Глава российского государства отмечает день рождения 7 октября. Представитель Кремля указал, что президент, как и все, празднует с близкими и знакомыми.

«Но вы знаете, что чаще всего у него получается "служебное празднование", то есть он использует это для того, чтобы как-то пообщаться со своими коллегами, с главами других государств», - рассказал пресс-секретарь.

Песков добавил, что нередко Путин 7 октября проводит встречи с коллегами по СНГ, а многие иностранные лидеры поздравляют президента РФ по телефону.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин «по сути, просто не может себе позволить» отпуск, пишет Ura.ru.

