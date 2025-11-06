Регионы дополнительно получат на ремонт дорог 75,5 млрд рублей
Регионы дополнительно получат на строительство и ремонт автомобильных дорог 75,5 млрд рублей. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.
На совещании правительства он указал, что выделение дополнительных ресурсов предусмотрены поправками к проекту бюджета на 2026-2028 годы.
«Это позволит привести в нормативное состояние 700 км региональных таких дорог, а также обеспечить финансирование строительства 22 дорожных объектов», - заключил министр.
Ранее Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2026-ой и плановый период 2027—2028 годов, сообщает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Нэнси Пелоси объявила об уходе из Конгресса
- Регионы дополнительно получат на ремонт дорог 75,5 млрд рублей
- «Никто не поддержит»: Военная операция в Венесуэле разрушит имидж Трампа
- Власти смягчили условия по НДС для малого и среднего бизнеса
- Руководителям объяснили, как работать с зумерами
- Строительство велодорожек в новых ЖК увеличит стоимость квартир
- Лянге объяснила, зачем подарила Путину пластинку с электропанком
- Лукашенко пригласил украинцев приезжать в Белоруссию
- Кощей и сказки Петра I: Чего ждать от продолжения сериала «Волшебный участок»
- Россиян предупредили, что зарплата за домашний труд приведет к ссорам и разводам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru