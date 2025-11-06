Регионы дополнительно получат на ремонт дорог 75,5 млрд рублей

Регионы дополнительно получат на строительство и ремонт автомобильных дорог 75,5 млрд рублей. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

На совещании правительства он указал, что выделение дополнительных ресурсов предусмотрены поправками к проекту бюджета на 2026-2028 годы.

«Это позволит привести в нормативное состояние 700 км региональных таких дорог, а также обеспечить финансирование строительства 22 дорожных объектов», - заключил министр.

Ранее Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2026-ой и плановый период 2027—2028 годов, сообщает «Свободная пресса».

Фото: t.me/mos_sobyanin
