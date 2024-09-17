Спрос на квартиры в московских новостройках упал на 21%

Отмечается, что в прошедшем месте было реализовано 2400 апартаментов и квартир в сегментах «бизнес» и «комфорт» суммарной площадью 124,8 тысячи «квадратов». Выручка составила более 51 млрд рублей.

По мнению гендиректора VSN Group Яны Глазуновой, спад продаж объясняется корректировкой условий по семейной ипотеке и отменой льготной ипотеки. Особенно ярко провал контрастирует с рекордными продажами в мае и июне, подчеркнула она.

Эксперт отметила, что сейчас девелоперы и банки, руководствуясь текущими условиями рынка, создают новые ипотечные продукты и их альтернативы, к примеру, рассрочки. Изменилось и поведение потенциальных покупателей, подход которых к приобретению недвижимости стал более рациональным и взвешенным.

Ранее гендиректор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко заявил, что продажи новых квартир просели на треть в годовом выражении после пересмотра льготной ипотеки и роста ставок.

