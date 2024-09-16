Цены на съемное жилье в Москве взлетели на 40%
Стоимость аренды жилья в столице показала беспрецедентный рост в 2024 году — цены взлетели на 40% и продолжают расти. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на опрошенных экспертов.
По данным ЦИАН, средняя цена аренды однокомнатных квартир увеличилась на 43%, до 73 тысяч рублей в месяц. Эксперты отмечают, что порой цена за аренду «однушки» достигает 100 тысяч рублей.
В свою очередь руководитель департамента аренды «Миэль» Мария Жукова отметила, что в спокойные годы рост ставок за высокий сезон достигал 5-7%, сейчас он приблизился к 20%.
Эксперты объяснили подобную тенденцию высоким предложением на рынке съемного жилья и высоким спросом, который был простимулирован отменой массовой льготной ипотеки и изменением условий по иным программам, из-за которых покупатели переориентировались на съем жилья.
Тем временем эксперты «Инком-Недвижимости» заявили, что предложение съемных квартир снизилось на 8% в августе 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем и на 42% по сравнению с августом прошлого года. Вместе с тем уровень спроса в девять раз больше, чем уровень предложения, а помещения сдаются в течение суток.
Неутешительны для арендаторов и прогнозы экспертов на ближайшее будущее — съемное жилье в Москве дополнительно подорожает на 5-13% до конца 2024 года.
Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева заявила, что лизинг поможет сделать более доступным жилье в первую очередь для жителей крупных городов, еще одним действенным вариантом может стать возрождение кооперативов под гарантией государства.
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