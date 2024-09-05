ДОМ.РФ: Продажи квартир просели на треть после пересмотра льготной ипотеки
Гендиректор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко заявил НСН, что накопленная подушка безопасности позволит застройщикам пройти непростой период, не уменьшая предложение.
Продажи новых квартир просели на треть в годовом выражении после пересмотра льготной ипотеки и роста ставок, заявил корреспонденту НСН на Восточном экономическом форуме гендиректор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко.
«Конечно, в последние месяцы конъюнктура на жилищном рынке резко изменилась. Помимо взлетевших ставок по рыночной ипотеке на нее также повлияло завершение массовой программы льготной ипотеки, а также возросшая привлекательность депозитов в качестве альтернативы инвестициям в недвижимость. Уже начиная с июля, мы видим, что продажи новых квартир в годовом выражении просели примерно на треть. Однако для застройщиков текущая ситуация не является критичной, поскольку накопленные продажи (16,6 млн кв. м за семь месяцев 2024 года) опережают значения прошлого года на 11%», - рассказал он.
При этом, по его словам, накопленная подушка безопасности позволит застройщикам пройти непростой период, не уменьшая предложение.
«При этом наибольший уровень распроданности наблюдается в проектах с плановым вводом в текущем году – квартиры в таких домах реализованы на 70%, в 2025 году – на 40%. Это позволило российским девелоперам накопить достаточный запас финансовой прочности. Только за первое полугодие 2024 года с раскрытых счетов эскроу получено свыше 1,5 трлн руб. в дополнение к 3,7 трлн руб., полученным годом ранее. Такая «подушка безопасности» позволит застройщикам относительно безболезненно пройти период сниженного спроса. Что касается предложения на жилищном рынке, то темпы строительства пока не снижаются и даже наоборот растут», - добавил собеседник НСН.
Некоторые застройщики уже готовы предложить покупателям скидку на недвижимость до 3%, однако до конца 2024 квартиры в новостройках вряд ли станут доступнее, рассказал ранее «Радиоточке НСН» юрист по недвижимости Денис Бутовичев.
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