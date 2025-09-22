В России предложено установить потолок зарплат руководству школ и больниц

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил обращение главе правительства России Михаилу Мишустину с предложением ограничить зарплаты главных врачей и директоров школ, сообщает РИА Новости.

Он считает, что они должны быть не более чем в два раза выше зарплат сотрудников. Дальнейший рост вознаграждения руководителя должен зависеть от повышения среднего заработка коллектива, а не от увеличения персональных стимулирующих выплат.

Парламентарий посетовал, что руководителю разрешено выписывать себе разные премии, а у сотрудников зарплаты небольшие даже с учетом надбавок. У обычных врачей, медсестер, учителей это разрушает мотивацию к работе и ведет к нехватке кадров.

ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
