Первый после трехлетнего перерыва рейс из Москвы в Краснодар приземлился в аэропорту назначения Завершены основные работы по благоустройству дворовых территорий Москвы в этом году Волонтёры из Кунцева передали на СВО партию специальных противотепловизорных покрывал собственной разработки Около 50 тысяч бегунов примут участие в XII Московском марафоне Облачно, но без осадков будет сегодня в столичном регионе