На рынке труда назвали профессии с высокими зарплатами
Зарплаты в России продолжают расти практически во всех сферах деятельности, сказал НСН Александр Ветерков.
Лидером по зарплатным предложениям по итогами первого полугодия стала сфера строительства и недвижимости, сказал в эфире НСН заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.
Платежеспособность россиян начала снижаться, а пик их материального благополучия был пройден в конце 2024-го — начале 2025 года. Об этом ранее заявил директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец, высказывания которого приводит радиостанция «Говорит Москва». Ветерков отметил, что зарплаты в России продолжают расти.
«Зарплаты продолжают расти практически во всех сферах. Так, по данным сервиса Работа.ру, по итогам H1 2025 года лидером по зарплатным предложениям стала сфера строительства и недвижимости — там в вакансиях по России в среднем предлагали зарплату 97,6 тысячи рублей в месяц. На втором месте по зарплатным предложениям оказалась отрасль транспорта и логистики с показателем 93,5 тысячи рублей в месяц, а на третьем месте — производство и агропром со средним зарплатным предложением 89,8 тысячи рублей в месяц. В топ-5 отраслей с высокими зарплатными предложениями также вошли вакансии для работы без опыта (83,5 тысячи рублей) и сфера услуг (81,7 тысячи рублей)», - сказал собеседник НСН.
По его словам, заметнее всего зарплаты скакнули в сфере услуг.
«По приросту зарплатных предложений в H1 2025 к H1 2024 лидирует сфера услуг — там показатель увеличился на 20% год к году. Высокий прирост также демонстрирует отрасль финансов и страхования, где зарплатные предложения выросли на 14,3%. На третьем месте — сфера культуры, образования и госслужбы, где зарплатные предложения выросли на 13,6%. В пятерку лидеров по приросту также вошли отрасль транспорта и логистики (+13%) и предложения для работы без опыта (+12,8%)», - заключил Ветерков.
Умение применять искусственный интеллект даже на уровне обычного пользователя может стать преимуществом при трудоустройстве, заявил ранее НСН эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер.
