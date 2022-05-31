Заслуженный юрист назвал плюсы расширения самообороны при проникновении в дом
Теперь решения судов по делам о превышении самообороны в России будут намного гуманнее, заявил в эфире НСН юрист Иван Соловьев.
Расширение нормы допустимой самообороны является важным изменением, оно приведет к перемене судебной практики, обвинительный уклон с обороняющихся будет убран, заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне Верховный суд РФ расширил нормы допустимой самообороны. В частности, теперь необходимой самообороной может считаться попытка защититься в случае незаконного проникновения в дом, даже если оно не сопряжено с насилием.
«Верховный суд совершенно справедливо отметил, что необходимая оборона может начинаться с момента высказывания угрозы, а не с момента непосредственного нападения. Это очень важные изменения, которые приведут к изменению судебной практики. Этот обвинительный уклон будет убран, и мы получим более справедливые приговоры. Надеюсь, что в отношении тех людей, против которых расследуются дела, будут вынесены более гуманные решения», - сказал Соловьев.
По его словам, до настоящего времени судебная практика в России была достаточно неоднозначной. Соловьев отметил, что отчетливо прослеживался обвинительный уклон в сторону оборонявшегося.
«Можно говорить о том, что некий обвинительный уклон в сторону людей, которые оборонялись, все-таки существовал до последнего времени. Суды при рассмотрении таких дел обращали внимание на три вещи. Первое – это когда происходило начало насильственных действий. Для судов это было более важно, чем сама угроза нападения. Здесь крылась такая своеобразная уловка: важнее не сама угроза нападения, а когда сами действия были начаты. Суды также обращали внимания на средства, которые применялись при обороне и на действия самого обороняющегося. Анализировали не действия нападавшего, а действия обороняющегося», - резюмировал Соловьев.
Депутаты Госдумы в начале февраля предлагали разрешить применение любых способов самообороны при защите жилья. В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что преступники проникают в дом не только с целью краж, но и для убийства, но при этом существующий закон обязывает россиян оценивать степень угрозы жизни перед тем, как защитить себя.
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