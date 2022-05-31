Заслуженный юрист назвал плюсы расширения самообороны при проникновении в дом

Накануне Верховный суд РФ расширил нормы допустимой самообороны. В частности, теперь необходимой самообороной может считаться попытка защититься в случае незаконного проникновения в дом, даже если оно не сопряжено с насилием.

«Верховный суд совершенно справедливо отметил, что необходимая оборона может начинаться с момента высказывания угрозы, а не с момента непосредственного нападения. Это очень важные изменения, которые приведут к изменению судебной практики. Этот обвинительный уклон будет убран, и мы получим более справедливые приговоры. Надеюсь, что в отношении тех людей, против которых расследуются дела, будут вынесены более гуманные решения», - сказал Соловьев.

По его словам, до настоящего времени судебная практика в России была достаточно неоднозначной. Соловьев отметил, что отчетливо прослеживался обвинительный уклон в сторону оборонявшегося.