В МВД допустили рост числа краж из-за подорожания техники
Заместитель главы МВД РФ допустил возможность роста имущественных преступлений из-за роста цен на электронную технику, передает РИА Новости.
По его словам, есть угроза и риски с точки зрения криминологии.
Также он отметил, что система «Безопасный город» работает эффективно, преступники не могут быть уверены, что не попадут в объективы камер.
Зубов подчеркнул, что в целом в последние годы количество преступлений снижается.
Ранее Зубов заявил, что на фоне эвакуации беженцев из Украины существует вероятность проникновения в РФ преступников и экстремистов. Отвечая на соответствующий вопрос он напомнил, что спецслужбы, осуществляющие контроль на границе, способны предотвратить подобные инциденты
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+19 277 / сут.
Умерли
369 тыс.+345 / сут.
Выздоровели
16,8 млн+50 496 / сут.
- Глава ДНР распорядился создать администрацию города Мариуполя
- Стало известно, сколько потратили россияне на отдых за рубежом
- Синоптики: циклон «Катарина» принесет в Москву обильный снегопад
- СМИ: Британцы потребовали от теннисиста Медведева «отказаться» от поддержки Путина
- Песков заявил, что не знает деталей идеи о национализации имущества украинцев
- Путин объяснил премьеру Норвегии цели спецоперации ВС РФ на Украине
- Симоньян назвала «оскорблением» британские санкции против RT и МИА «Россия сегодня»
- В Крыму задержали сотрудничавшего с СБУ россиянина
- В МВД допустили рост числа краж из-за подорожания техники
- СМИ: Михаил Дворкович решил покинуть пост главы совета директоров СМЗ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru