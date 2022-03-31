В МВД допустили рост числа краж из-за подорожания техники

Заместитель главы МВД РФ допустил возможность роста имущественных преступлений из-за роста цен на электронную технику, передает РИА Новости.

По его словам, есть угроза и риски с точки зрения криминологии.

Также он отметил, что система «Безопасный город» работает эффективно, преступники не могут быть уверены, что не попадут в объективы камер.

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Зубов подчеркнул, что в целом в последние годы количество преступлений снижается.

Ранее Зубов заявил, что на фоне эвакуации беженцев из Украины существует вероятность проникновения в РФ преступников и экстремистов. Отвечая на соответствующий вопрос он напомнил, что спецслужбы, осуществляющие контроль на границе, способны предотвратить подобные инциденты


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ФОТО: pixabay.com
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