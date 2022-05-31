«Грабители 10 раз подумают!» Профсоюз полиции Москвы о расширении самообороны россиян
Михаил Пашкин прокомментировал решение Верховного суда разрешить гражданам защищать свой дом при любых попытках проникновения.
Решение Верховного суда РФ расширить пределы допустимой самообороны для граждан при защите своего жилища от проникновения грабителей повысит общую безопасность законопослушного населения, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин.
«Теперь преступники 10 раз подумают, прежде чем к кому-то залезать в дом - это самый первый эффект от данного решения. Они поймут, что, если их там убьют, то никому за это ничего не будет. Потому что раньше люди просто боялись защищаться. Было несколько сотен дел о самозащите, когда преступники, влезшие в дом, получали травмы или были убиты, и только в нескольких случаях защищавшихся граждан оправдали. То есть, был перекос в обвинительную сторону за превышение пределов самообороны. Теперь же Пленум Верховного суда постановил, что все сомнения должны быть в пользу обвиняемых, например, в убийстве проникших в их дом», - отметил эксперт.
Пленум ВС РФ, в частности, постановил, что гражданин имеет право на самооборону в случае «незаконного проникновения в жилище против воли проживающего в нем лица, не сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия».
При этом состояние необходимой самообороны возникает еще до момента посягательства, когда преступник вломился в дом, но не избивает жильцов и не угрожает насилием. Все сомнения в превышении пределов самозащиты суды должны рассматривать в пользу обвиняемого.
По мнению Пашкина, расширение пределов самообороны для защиты от налётчиков не приведёт к повышению риска дополнительных эксцессов в связи с этим:
«Надо понимать: если кто-то захотел кого-то убить, зачем ему это делать дома? Заманивать человека к себе в жилище, чтобы убить – из ряда вон выходящий случай, один на миллион. Во всех остальных случаях – пришёл незванный гость, как говорится, хуже татарина, если он угрожает, теперь граждане имеют право применять к нему те меры воздействия, которые могут. Специально никто не будет вооружаться, но люди всё равно будут более защищёнными в этой ситуации».
До сих пор к преступлениям, при которых может применяться самооборона, относились побои, грабеж и другие посягательства, связанные с насилием. Постановления пленума Верховного суда — это правовые разъяснения, которыми должны руководствоваться судьи нижестоящих инстанций при рассмотрении дел.
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