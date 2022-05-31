«Грабители 10 раз подумают!» Профсоюз полиции Москвы о расширении самообороны россиян

При этом состояние необходимой самообороны возникает еще до момента посягательства, когда преступник вломился в дом, но не избивает жильцов и не угрожает насилием. Все сомнения в превышении пределов самозащиты суды должны рассматривать в пользу обвиняемого.

По мнению Пашкина, расширение пределов самообороны для защиты от налётчиков не приведёт к повышению риска дополнительных эксцессов в связи с этим:

«Надо понимать: если кто-то захотел кого-то убить, зачем ему это делать дома? Заманивать человека к себе в жилище, чтобы убить – из ряда вон выходящий случай, один на миллион. Во всех остальных случаях – пришёл незванный гость, как говорится, хуже татарина, если он угрожает, теперь граждане имеют право применять к нему те меры воздействия, которые могут. Специально никто не будет вооружаться, но люди всё равно будут более защищёнными в этой ситуации».

До сих пор к преступлениям, при которых может применяться самооборона, относились побои, грабеж и другие посягательства, связанные с насилием. Постановления пленума Верховного суда — это правовые разъяснения, которыми должны руководствоваться судьи нижестоящих инстанций при рассмотрении дел.

