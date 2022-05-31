Верховный суд РФ расшили права жильцов на самооборону от грабителей
Верховный суд дал право жильцам на меры самообороны при незаконных попытках проникнуть в их жилище, даже если к ним не применяют насилие или соответствующие угрозы. Такое разъяснения дал Пленум ВС России – он дополнил свое постановление от 2012 года о порядке применения законодательства о необходимой обороне.
Пленум уточнил, что защита от посягательств в этих случаях правомерна в случае не превышения пределов необходимой обороны. Кроме того, разъяснено, что это состояние возникает до момента начала преступного посягательства при наличии его реальной угрозы.
Причём, все сомнения по поводу возможного превышения пределов самообороны суды обязаны трактовать в пользу обвиняемого в этом, отмечает RT. Он также освобождается от необходимости доказывать свою невиновность в суде.
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