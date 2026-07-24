Автомобилисты разнесли идею Минтранса о парковке для многодетных

Идея выделить отдельные парковочные места для многодетных и обозначить их специальным знаком не только не подкреплена действующим законодательством, но и вряд ли будет работать на практике, сказал НСН Антон Шапарин.

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин в эфире НСН раскритиковал инициативу Минтранса по введению специального дорожного знака для парковочных мест многодетных семей.

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Минтранс России разрабатывает новый дорожный знак, который будет означать парковочные места для многодетных семей. Такие места будут размещаться у поликлиник, школ, детских садов и торговых центров. Министерство объявило в мессенджере Мax конкурс на выбор вида указателя: голосующим предлагается семь возможных вариантов. Шапарин отметил, что предложение не имеет правовой базы и может привести к необоснованному ограничению прав других водителей.

«Странная инициатива Минтранса, которая не опирается на правила дорожного движения. Ни в ПДД, ни в КоАП нет ни слова про какой‑либо приоритет людей, у которых больше детей, чем у других. Нет никаких оснований считать, что людям, у которых один ребёнок, парковка нужна меньше, чем многодетным. Данный знак, конечно, должен был остаться в категории рекомендательных. Естественно, мы будем рассчитывать на то, что никто не будет в угоду сиюминутной практике менять законодательство и устанавливать какие‑то дополнительные ограничения», — сказал собеседник НСН.
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По его словам, внедрение нового знака потребует значительных ресурсов, при этом эффективность меры вызывает серьёзные сомнения — система контроля за соблюдением правил парковки уже сейчас работает недостаточно хорошо.

«Утверждение нового дорожного знака — это огромные расходы, колоссальные усилия всех контрольно‑надзорных органов, которым нужно будет перенастраивать всю систему. Мы сегодня не можем обеспечить, чтобы люди не парковались на местах для инвалидов, а тут ещё новая категория выделенных мест. Понятно, что никто не будет этому следовать», — добавил эксперт.

Ранее вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский сказал НСН, что крайне важно увеличить время на оплату парковки, эта мера должна быть введена не в отдельных российских субъектах, а на федеральном уровне.

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ФОТО: РИА Новости
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