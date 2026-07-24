Автомобилисты разнесли идею Минтранса о парковке для многодетных
Идея выделить отдельные парковочные места для многодетных и обозначить их специальным знаком не только не подкреплена действующим законодательством, но и вряд ли будет работать на практике, сказал НСН Антон Шапарин.
Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин в эфире НСН раскритиковал инициативу Минтранса по введению специального дорожного знака для парковочных мест многодетных семей.
Минтранс России разрабатывает новый дорожный знак, который будет означать парковочные места для многодетных семей. Такие места будут размещаться у поликлиник, школ, детских садов и торговых центров. Министерство объявило в мессенджере Мax конкурс на выбор вида указателя: голосующим предлагается семь возможных вариантов. Шапарин отметил, что предложение не имеет правовой базы и может привести к необоснованному ограничению прав других водителей.
«Странная инициатива Минтранса, которая не опирается на правила дорожного движения. Ни в ПДД, ни в КоАП нет ни слова про какой‑либо приоритет людей, у которых больше детей, чем у других. Нет никаких оснований считать, что людям, у которых один ребёнок, парковка нужна меньше, чем многодетным. Данный знак, конечно, должен был остаться в категории рекомендательных. Естественно, мы будем рассчитывать на то, что никто не будет в угоду сиюминутной практике менять законодательство и устанавливать какие‑то дополнительные ограничения», — сказал собеседник НСН.
По его словам, внедрение нового знака потребует значительных ресурсов, при этом эффективность меры вызывает серьёзные сомнения — система контроля за соблюдением правил парковки уже сейчас работает недостаточно хорошо.
«Утверждение нового дорожного знака — это огромные расходы, колоссальные усилия всех контрольно‑надзорных органов, которым нужно будет перенастраивать всю систему. Мы сегодня не можем обеспечить, чтобы люди не парковались на местах для инвалидов, а тут ещё новая категория выделенных мест. Понятно, что никто не будет этому следовать», — добавил эксперт.
Ранее вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский сказал НСН, что крайне важно увеличить время на оплату парковки, эта мера должна быть введена не в отдельных российских субъектах, а на федеральном уровне.
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