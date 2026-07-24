По его словам, внедрение нового знака потребует значительных ресурсов, при этом эффективность меры вызывает серьёзные сомнения — система контроля за соблюдением правил парковки уже сейчас работает недостаточно хорошо.

«Утверждение нового дорожного знака — это огромные расходы, колоссальные усилия всех контрольно‑надзорных органов, которым нужно будет перенастраивать всю систему. Мы сегодня не можем обеспечить, чтобы люди не парковались на местах для инвалидов, а тут ещё новая категория выделенных мест. Понятно, что никто не будет этому следовать», — добавил эксперт.

Ранее вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский сказал НСН, что крайне важно увеличить время на оплату парковки, эта мера должна быть введена не в отдельных российских субъектах, а на федеральном уровне.

