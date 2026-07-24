Государство гарантирует бесплатное захоронение, но родственники хотят более достойную церемонию, рассказал НСН президент Союза похоронных организаций и крематориев России Павел Кодыш.



В первом полугодии 2026 года количество регистраций компаний, специализирующихся на ритуальных услугах, в России увеличилось на 22,5% год к году. Это во многом связано с обелением рынка и дроблением существовавшего ранее бизнеса. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Кодыш связал это с отсутствием барьеров на рынке.