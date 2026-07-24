Ритуальщик объяснил, почему похороны стоят 500 тысяч рублей

Цены всегда будут отличаться и расти, заявил НСН Павел Кодыш.

Государство гарантирует бесплатное захоронение, но родственники хотят более достойную церемонию, рассказал НСН президент Союза похоронных организаций и крематориев России Павел Кодыш.

В первом полугодии 2026 года количество регистраций компаний, специализирующихся на ритуальных услугах, в России увеличилось на 22,5% год к году. Это во многом связано с обелением рынка и дроблением существовавшего ранее бизнеса. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Кодыш связал это с отсутствием барьеров на рынке.

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«Есть такая форма как индивидуальное частное предпринимательство. Если раньше был какой-то отбор, лицензирование, какие-то “ОООшки” или “ЗАОшки”, то теперь на рынок заходит кто угодно, кто хочет. Пошла конкуренция и коммерциализация. У нас не настолько увеличивается количество умерших, чтобы были такие объемы, что нельзя справиться. В большинстве регионов все отдано на откуп — только в Москве, Санкт-Петербурге, Крыму и Севастополе есть государственные организации, которые контролируют ситуацию», — отметил он.

Кодыш добавил, что сумма похорон может превысить полмиллиона.

«Раньше можно было похоронить человека за 40-50 тысяч, но сегодня цены всегда будут отличаться: кто-то не хочет, что его везли на кладбище на ГАЗели, кто-то требует дорогой и красивый гроб, который стоит по 400-600 тысяч. Еще удорожание идет на памятниках, облагораживающих работах. Государство гарантирует захоронение каждому примерно на сумму в 10 тысяч рублей, но мало кто захочет гроб, который стоит четыре тысячи, а не новый», — отметил он.

Ранее Кодыш в эфире НСН опроверг интерес иностранцев к экскурсиям по кладбищам.

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ФОТО: РИА Новости
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