Минюст признал нежелательными организациями 10 иностранных НПО
Минюст РФ включил в перечень нежелательных в России организаций десять иностранных и международных НПО. Об этом сообщает RT.
В частности, нежелательными были признаны норвежские НПО «СмоРодина: за демократию в России» и Ukrainian Freedom Convoys. Также в список попали американские Liberty Forward («Свобода-вперед») и Nova Ukraine («Новая Украина»), и французская Reforum Space Paris.
Кроме того, в реестр внесли немецкие НПО Geradeaus e.V. (Фонд «Прямо вперед»), Восточноевропейская сеть гражданского образования (Eastern European Network for Citizenship Education) и Фонд Роберта Боша (Robert Bosch Stiftung GmbH), немецкую Платформу гражданских, антивоенных и гуманитарных инициатив (Platform for Civic, Anti-War and Humanitarian Initiatives) и британский Международный консорциум по наркополитике (The International Drug Policy Consortium).
Ранее Минюст признал нежелательной в России организацией американский «Арктический центр при Университете Северной Айовы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Госдуме предложили способ борьбы с украинской ракетой «Фламинго»
- В России предложили разрешить регистрацию разыскиваемых Интерполом авто
- Бывшая солистка «Миража» назвала праздником победу в суде над продюсером Литягиным
- Стал известен топ-10 самых богатых кандидатов в Госдуму от пяти партий
- Кадровый провал: К чему приведёт принудительное закрепление молодых врачей
- Военэксперт Дандыкин: Украину будут «отключать» от Черного моря
- Жильё, зарплата, обучение: Чего не хватает в программе поддержки молодых врачей
- Минюст признал нежелательными организациями 10 иностранных НПО
- Депутат Кирьянов призвал уравнять условия работы рынка готовой еды и ресторанов
- Ритуальщик объяснил, почему похороны стоят 500 тысяч рублей