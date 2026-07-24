Минюст признал нежелательными организациями 10 иностранных НПО

В частности, нежелательными были признаны норвежские НПО «СмоРодина: за демократию в России» и Ukrainian Freedom Convoys. Также в список попали американские Liberty Forward («Свобода-вперед») и Nova Ukraine («Новая Украина»), и французская Reforum Space Paris.

Кроме того, в реестр внесли немецкие НПО Geradeaus e.V. (Фонд «Прямо вперед»), Восточноевропейская сеть гражданского образования (Eastern European Network for Citizenship Education) и Фонд Роберта Боша (Robert Bosch Stiftung GmbH), немецкую Платформу гражданских, антивоенных и гуманитарных инициатив (Platform for Civic, Anti-War and Humanitarian Initiatives) и британский Международный консорциум по наркополитике (The International Drug Policy Consortium).

Ранее Минюст признал нежелательной в России организацией американский «Арктический центр при Университете Северной Айовы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

