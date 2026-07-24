ВС РФ нанесли удар по объекту в пригороде Киева, где демонстрировали БПЛА

В военном ведомстве указали, что на данном объекте демонстрировались, в том числе, перспективные дроны украинского и иностранного производства, которые использовались для нанесения ударов по гражданским объектам на территории России.

Отмечается, что в момент удара на указанном данном объекте присутствовали ведущие разработчики и производители беспилотниклов, представители командования сил беспилотных систем ВСУ, сотрудники украинских спецслужб, которые планировали и осуществляли удары по российской территории.

Ранее Вооружённый силы РФ нанесли удары по крупным объектам энергетической инфраструктуры Украины на территории Сумской и Харьковской областей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

