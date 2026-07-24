Милонов порадовался, что Минтранс прислушался к его идее о парковках для многодетных
Вслед за этим для многодетных семей нужно ввести льготу для проезда по платным трассам, заявил НСН депутат Виталий Милонов.
Минтранс прислушался к мнению многодетных семей, вводя отдельную парковку для них, теперь необходимо также принять решение по льготе для их проезда по платным дорогам, заявил НСН зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.
Минтранс России разрабатывает новый дорожный знак, который будет обозначать парковочные места для многодетных семей. Такие указатели планируется размещать у поликлиник, школ, детских садов и торговых центров. Министерство объявило в мессенджере Мax конкурс на выбор вида указателя.
«Когда я эту инициативу предлагал восемь или девять лет назад, Минтранс объяснял, что этого не надо делать. У меня есть письменные отказы. Я очень рад, что теперь ведомство прислушалось к мнению многодетных семей, в том числе многодетных отцов Российской Федерации, депутатов Госдумы (у Милонова шестеро детей, в том числе трое приемных, - прим. НСН). У нас есть парковки для инвалидов, но мамы и папы, которые ездят с четырьмя-пятью маленькими детишками, тоже нуждаются в преференциях при парковке», - полагает Милонов.
Многодетные семьи, добавил депутат, также нуждаются в льготе при оплате проезда по платным трассам.
«Платные дороги у нас очень хорошие, они дают возможность быстрее попадать из одной части города в другую или путешествовать к месту отдыха. Поэтому у многодетных должна быть льгота для проезда по ним. Ведь для них есть скидки на оплату билетов на железнодорожный и авиатранспорт. Почему тогда на автомобильный транспорт ее нет? Должна быть льгота хотя бы 50% при оплате платного проезда. Это было бы справедливо», - считает Милонов.
Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с НСН удивились предложению начислять многодетным матерям пенсионные баллы.
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