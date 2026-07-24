«Когда я эту инициативу предлагал восемь или девять лет назад, Минтранс объяснял, что этого не надо делать. У меня есть письменные отказы. Я очень рад, что теперь ведомство прислушалось к мнению многодетных семей, в том числе многодетных отцов Российской Федерации, депутатов Госдумы (у Милонова шестеро детей, в том числе трое приемных, - прим. НСН). У нас есть парковки для инвалидов, но мамы и папы, которые ездят с четырьмя-пятью маленькими детишками, тоже нуждаются в преференциях при парковке», - полагает Милонов.

Многодетные семьи, добавил депутат, также нуждаются в льготе при оплате проезда по платным трассам.

«Платные дороги у нас очень хорошие, они дают возможность быстрее попадать из одной части города в другую или путешествовать к месту отдыха. Поэтому у многодетных должна быть льгота для проезда по ним. Ведь для них есть скидки на оплату билетов на железнодорожный и авиатранспорт. Почему тогда на автомобильный транспорт ее нет? Должна быть льгота хотя бы 50% при оплате платного проезда. Это было бы справедливо», - считает Милонов.

Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с НСН удивились предложению начислять многодетным матерям пенсионные баллы.