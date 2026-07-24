«В последнее время мы видим, что в классическом общепите, в ресторанном бизнесе есть проблемы. Это понятная история, связанная с объективной реальностью. Люди пытаются экономить семейный бюджет, переходят в более дешевые ниши по питанию. В том числе возникает ситуация с рынком готовой еды в магазинах, которая не соответствуют тем требованиям, которые предъявляются общепиту. Поэтому получается, что это серьезное искажение конкуренции. Поэтому здесь предстоит еще навести порядок. Речь не идет о тотальных запретах продаж готовой еды, но, конечно, это не должно быть форматом, который маскируется под общепит, но при этом в рамках правил для обычного магазина. Важно навести порядок, чтобы не было подмены понятий. Если вы работаете в рамках магазина как кафе: готовите и продаете еду, надо нести все издержки, связанные с таким видом бизнеса, включая издержки, направленные на обеспечение безопасности здоровья граждан», - рассказал он.

Ни о каком отказе ресторанов от дорогих блюд речи не идет — напротив, порой дешевые позиции продаются хуже, и рестораны делают ставку на более дорогое меню. Об этом НСН заявил основатель сети ресторанов русской кухни «Теремок» Михаил Гончаров.

