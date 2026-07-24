Депутат Кирьянов призвал уравнять условия работы рынка готовой еды и ресторанов
Артем Кирьянов заявил НСН о серьезном искажении конкуренции, так как кафе в магазинах живут по другим правилам.
Необходимо уравнять условия работы рынка готовой еды и ресторанов, так как сегодня происходит подмена понятий, заявил НСН заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.
Рынок готовой еды полноценно подменяет собой общепит, не являясь им, он работает по иным правилам, а в общественном питании очень жесткие правила, что порождает нечестную конкуренцию, заявил НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов. Кирьянов согласился с такой проблемой.
«В последнее время мы видим, что в классическом общепите, в ресторанном бизнесе есть проблемы. Это понятная история, связанная с объективной реальностью. Люди пытаются экономить семейный бюджет, переходят в более дешевые ниши по питанию. В том числе возникает ситуация с рынком готовой еды в магазинах, которая не соответствуют тем требованиям, которые предъявляются общепиту. Поэтому получается, что это серьезное искажение конкуренции. Поэтому здесь предстоит еще навести порядок. Речь не идет о тотальных запретах продаж готовой еды, но, конечно, это не должно быть форматом, который маскируется под общепит, но при этом в рамках правил для обычного магазина. Важно навести порядок, чтобы не было подмены понятий. Если вы работаете в рамках магазина как кафе: готовите и продаете еду, надо нести все издержки, связанные с таким видом бизнеса, включая издержки, направленные на обеспечение безопасности здоровья граждан», - рассказал он.
Ни о каком отказе ресторанов от дорогих блюд речи не идет — напротив, порой дешевые позиции продаются хуже, и рестораны делают ставку на более дорогое меню. Об этом НСН заявил основатель сети ресторанов русской кухни «Теремок» Михаил Гончаров.
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