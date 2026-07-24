Заманивают паделом: Как магазины перестали быть основным активом в ТЦ
Спорт завлекает клиентов в ТЦ, заявил НСН Булат Шакиров.
Сегодня торговые центры уже являются развлекательными и досуговыми, а иногда и спортивными пространствами, магазины - уже не главный актив, рассказал НСН глава Союза торговых центров Булат Шакиров.
Падел становится новым форматом аренды для торговых центров: в пустующих площадях вместо западных брендов начинают открываться спортивные корты, в московский ТЦ уже работает около 10 падел-клубов. Такие арендаторы занимают большие площади, привлекают посетителей и помогают увеличивать выручку, так как спортсмены после тренировок заходят в магазины и рестораны, пишут СМИ. Шакиров подтвердил рост спроса на такие сервисы.
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«ТЦ соглашаются на открытие таких площадок очень охотно. Сегодня многие фэшн-сети закрываются и плохо себя чувствуют, по падел, в отличие от всех остальных, активно идет вперед. Сейчас главный вопрос для торгового центра “как завлечь покупателя?”. Люди, которые играют в падел, проводят на корте минимум час-два, потом идут в кафе, рестораны, могут заглянуть на шоппинг. Это длительное посещение. Как правило падел-центры еще совмещены с фитнесом, а все это мотивирует людей проводить время в торговых центрах, потому что фэшн уже не заманит. Все желание отбили маркетплейсы. Поэтому ТЦ трансформируются в развлекательные, досуговые, спортивные пространства, но не торговые», — отметил он.
Ранее Шакиров объяснил НСН, на каких условиях люксовые бренды вернутся в Россию.
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