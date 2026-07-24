США продлили лицензию на операции по продаже активов Lukoil International
Минфин США до 22 августа продлил лицензию на операции, связанные с продажей компании Lukoil International GmbH. Об этом сообщает RT.
Документ разрешает операции, необходимые для переговоров и заключения контрактов с компанией «Лукойл» или любым из её аффилированных лиц «по продаже, отчуждении или передаче» Lukoil International GmbH.
Отмечается, что лицензия не позволяет разблокировку подсанкционных активов, перевод средств в Россию или на счета в РФ, а также операции с другими лицами под санкциями США.
Ранее бывший совладелец порно-портала портала Pornhub Бернд Бергмайр направил запрос в Минфин США с целью приобрести зарубежные активы «Лукойла», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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