Автомобилисты поддержали увеличение времени оплаты парковок
Увеличение времени на оплату парковок — крайне важное предложение, зачастую люди из-за спешки не успевают заплатить за пять минут, сказал НСН Леонид Ольшанский.
Крайне важно увеличить время на оплату парковки, эта мера должна быть введена не в отдельных российских субъектах, а на федеральном уровне. Об этом НСН заявил вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский.
В России предложили увеличить время на оплату парковки до двух часов. Такое мнение высказал в интервью ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. Ольшанский назвал предложение важным и нужным.
«Это очень важное и нужное предложение, которое не должно отдаваться на откуп российским субъектам, поправки надо внести через Госдуму именно в федеральное законодательство. Скажем, увеличить время до 15-20 минут было бы недостаточной мерой. Одно дело, если бы стояла какая-то касса. Многие ведь не умеют платить при помощи телефона. Кроме того, есть много мест рядом с платными парковками, куда людям надо срочно попасть, — например, в поликлинику или в собес. Крайне важно дать больше времени на оплату парковки. Также нужно сократить количество платных парковок, людям надо где-то парковаться и бесплатно», — сказал Ольшанский.
Собеседник НСН добавил, что не стоит бояться, что человек забудет оплатить парковку через два часа.
«Согласно Конституции, высшая ценность — это человек, лучше пусть будет хорошо простому автомобилисту. Мы не должны забывать, что мы говорим о всей России, а в российской глубинке живут не миллионеры, люди не могут платить штрафы по 5000 рублей. Поэтому крайне важно дать по рукам зарвавшимся парковщикам», — подытожил он.
Ранее депутаты Госдумы предложили ввести по всей России месячные абонементы на платную парковку. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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