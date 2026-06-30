Крайне важно увеличить время на оплату парковки, эта мера должна быть введена не в отдельных российских субъектах, а на федеральном уровне. Об этом НСН заявил вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский.

В России предложили увеличить время на оплату парковки до двух часов. Такое мнение высказал в интервью ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. Ольшанский назвал предложение важным и нужным.