Берлинское техно признали объектом культурного наследия ЮНЕСКО

С предложением внести музыкальный жанр в реестр ООН обратилась уполномоченная правительства ФРГ по делам культуры и СМИ Клаудия Рот, а также Конференция министров культуры федеральных земель Германии.

По словам Рот, берлинская техно-культура несёт в мир мультикультурное разнообразие, уважение и космополитизм.

Инициаторами выдвижения берлинского техно на получение статуса культурного наследия ЮНЕСКО стали владельцы немецких ночных клубов. По их расчётам, это может принести социальные и юридические преимущества, доступ к государственным субсидиям и другим источникам финансирования.

Ранее пустыня Каракумы была включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

