Берлинское техно признали объектом культурного наследия ЮНЕСКО
ЮНЕСКО признал Берлинское техно объектом культурного наследия ЮНЕСКО, сообщает Spiegel.
С предложением внести музыкальный жанр в реестр ООН обратилась уполномоченная правительства ФРГ по делам культуры и СМИ Клаудия Рот, а также Конференция министров культуры федеральных земель Германии.
По словам Рот, берлинская техно-культура несёт в мир мультикультурное разнообразие, уважение и космополитизм.
Инициаторами выдвижения берлинского техно на получение статуса культурного наследия ЮНЕСКО стали владельцы немецких ночных клубов. По их расчётам, это может принести социальные и юридические преимущества, доступ к государственным субсидиям и другим источникам финансирования.
Ранее пустыня Каракумы была включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Курской области столкнулись электричка и легковой автомобиль
- Берлинское техно признали объектом культурного наследия ЮНЕСКО
- Песков: Решение по активам Danone приняли по соображениям целесообразности
- Концерт группы «Пилот» в Перми отменили за день до мероприятия
- Волочкова назвала смерть Наталии Касаткиной большой утратой для русского балета
- Любимова: кинотеатрам в России не хватает порядка 50 фильмов в год
- СМИ: Генри Кавилл снялся в фильме «Дэдпул и Росомаха»
- Старовойт предупредил о попытках диверсантов проникнуть в Курскую область
- Суд заочно арестовал бывшего главу «Ленфильма» Щербакова
- Один человек погиб и шестеро пострадали при атаке на Белгород
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru