«Возвращение в 2000-е»: Ивлеева решила попробовать себя в ресторанном бизнесе

«Я очень много путешествовала по Азии, мне всегда нравилась азиатская кухня, она одна из любимых. Я считаю, что тренд на азиатскую кухню в столице в скором времени может усилиться. Любая тенденция, будь то в моде или где-либо еще, циклична. В середине нулевых и до 2012 года был бум суши, потом вьетнамская кухня, азиатская кухня - это уже привычно. Вот сейчас может произойти похожая история. В каком-то смысле мы, рестораторы, формируем моду на ту или иную еду, люди ее либо принимают, либо нет. В этом сегменте много достойных игроков, но борьба за потребителя - это в первую очередь вопрос качества. Поэтому чем больше ресторанов, чем больше выбор, тем лучше нашим посетителям и тем разнообразнее и интереснее блюда. А мы с моим партнером и командой постараемся сделать все, чтобы стать первыми. Спасибо моему партнеру и команде», - сказала она.

В свою очередь ресторатор Александр Пичугин, под чьим чутким руководством Ивлеева вошла в ресторанный бизнес, подтвердил НСН рост популярности азиатской кухни среди московской публики.



«Существует эффект, когда следующее поколение, более молодое, влияет на предыдущее поколение с точки зрения поведенческих особенностей. Сегодня именно такой случай. Старшее поколение все больше погружается в интернет и все чаще интересуется тем же, чем молодые. Молодые люди от 11 до 20 лет очень активно интересуются азиатской культурой, потребляют ее в виде контента, а также еды. Их родители хотят разбираться в их интересах и идут пробовать что-то новое. Вообще, в России очень консервативные потребители, но этот эффект их меняет», - отметил он.