«Возвращение в 2000-е»: Ивлеева решила попробовать себя в ресторанном бизнесе
Блогер Анастасия Ивлеева впервые за долгое время вышла в свет и рассказала НСН, как намерена развиваться в ресторанном бизнесе.
Блогер Анастасия Ивлеева открыла в Москве азиатский бар NUDLES и заявила НСН, что гастрономические тренды возвращаются в 2000-е годы.
Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров ранее сказал НСН, что азиатская кухня непривычна для москвичей, но на первых порах посетители пойдут в бар Ивлеевой из-за ее популярности. Ивлеева выразила мнение, что за азиатской гастрономией ближайшее будущее.
«Я очень много путешествовала по Азии, мне всегда нравилась азиатская кухня, она одна из любимых. Я считаю, что тренд на азиатскую кухню в столице в скором времени может усилиться. Любая тенденция, будь то в моде или где-либо еще, циклична. В середине нулевых и до 2012 года был бум суши, потом вьетнамская кухня, азиатская кухня - это уже привычно. Вот сейчас может произойти похожая история. В каком-то смысле мы, рестораторы, формируем моду на ту или иную еду, люди ее либо принимают, либо нет. В этом сегменте много достойных игроков, но борьба за потребителя - это в первую очередь вопрос качества. Поэтому чем больше ресторанов, чем больше выбор, тем лучше нашим посетителям и тем разнообразнее и интереснее блюда. А мы с моим партнером и командой постараемся сделать все, чтобы стать первыми. Спасибо моему партнеру и команде», - сказала она.
В свою очередь ресторатор Александр Пичугин, под чьим чутким руководством Ивлеева вошла в ресторанный бизнес, подтвердил НСН рост популярности азиатской кухни среди московской публики.
«Существует эффект, когда следующее поколение, более молодое, влияет на предыдущее поколение с точки зрения поведенческих особенностей. Сегодня именно такой случай. Старшее поколение все больше погружается в интернет и все чаще интересуется тем же, чем молодые. Молодые люди от 11 до 20 лет очень активно интересуются азиатской культурой, потребляют ее в виде контента, а также еды. Их родители хотят разбираться в их интересах и идут пробовать что-то новое. Вообще, в России очень консервативные потребители, но этот эффект их меняет», - отметил он.
По словам Пичугина, перед открытием бара он вместе с командой досконально изучил рынок заведений с азиатской кухней.
«Что касается конкуренции: мы с командой перед открытием прошли 60 заведений с азиатской кухней в Москве и могу уверенно сказать, что в городе нет ни одного азиатского бара. Есть коктейльный бар, закусочные, рестораны с азиатской кухней. У нас же помимо кухни больше 40 видов азиатского алкоголя. Среди них много позиций, которые нигде не найти. Поэтому в какой-то степени мы первооткрыватели», - констатировал ресторатор.
Ранее стало известно, что россияне стали активнее интересоваться арктической кухней, в основе которой все, что обитает и растет на Севере: ягоды, оленина, крабы, треска, речная рыба, морские ежи, а также рыба Баренцева моря, пишет Telegram-канал "Радиоточка НСН".
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