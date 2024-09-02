Спорные штрафы и опасные зоны: К чему приведет ревизия дорожных камер в России
Константин Крохмаль заявил НСН, что нужно заниматься опасными зонами с повышенной аварийностью, а также упростить процедуру оспаривания штрафов.
В России давно требуется провести ревизию дорожных камер, так как 80% установлено не для обеспечения безопасности, а формально для зарабатывания денег, заявил НСН руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль.
С 1 сентября в связи с новыми требованиями к системе фотовидеофиксации нарушений ПДД региональные власти отключат десятки функционирующих дорожных камер. Так, в Московской области 4% дорожных камер, которые не соответствуют новым требованиям, в Омской области – 10% от всего парка, а в Иркутской области – 25%. В материале уточняется, что многие камеры установлены так, что, например, не видят пешеходный переход, а только подъезжающие к нему машины. Крохмаль рассказал, что в идеале должно поменяться после «ревизии».
«Это правильное направление, в России нужно провести ревизию камер, которая и начинается. Практически 80%, если не больше, установлено не для обеспечения безопасности, а формально для зарабатывания денег. Учитывая статистику, я могу сказать, что увеличение камер на наших дорогах абсолютно не повлияло на безопасность. Поэтому камер у нас огромное количество, а статистика все хуже. Нужно вводить специальный реестр камер, нужно привлекать общественников, обращаться к автомобильному сообществу, к самим водителям. Нужно полностью убрать так называемые слепые зоны. Это опасные зоны, аварийность на которых зашкаливает», - объяснил он.
Он также рассказал о международном опыте на примере Швейцарии и Китая. Крохмаль призвал заниматься именно опасными зонами, а также упростить процедуру оспаривания штрафов.
«Я напомню, что в Швейцарии, например, нет ни одного участка без камер, даже в труднодоступных горных районах. Конечно, размеры Швейцарии можно сравнить с Московской областью. Поэтому нам нужно подходить точечно, как делают в Китае. Акцент на самые опасные зоны и персональную ответственность вводить по спорным штрафам. Спорные штрафы должны отзываться по умолчанию по уведомлению гражданина, через приложение или через Госуслуги. У нас сегодня больше половины штрафов по камерам – спорные. Оспорить их сегодня не так легко, нужно потратить время и деньги. Копеечный штраф вырастает в астрономические суммы. В результате штрафы отзывают, но водитель должен потратить до месяца, чтобы добиться справедливости», - рассказал он.
Ранее главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков заявил, что камеры должны быть установлены на тех участках дороги, где они действительно работают на безопасность, передает «Радиоточка НСН».
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