Спорные штрафы и опасные зоны: К чему приведет ревизия дорожных камер в России

В России давно требуется провести ревизию дорожных камер, так как 80% установлено не для обеспечения безопасности, а формально для зарабатывания денег, заявил НСН руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль.

С 1 сентября в связи с новыми требованиями к системе фотовидеофиксации нарушений ПДД региональные власти отключат десятки функционирующих дорожных камер. Так, в Московской области 4% дорожных камер, которые не соответствуют новым требованиям, в Омской области – 10% от всего парка, а в Иркутской области – 25%. В материале уточняется, что многие камеры установлены так, что, например, не видят пешеходный переход, а только подъезжающие к нему машины. Крохмаль рассказал, что в идеале должно поменяться после «ревизии».