В регионах с 1 сентября отключат десятки действующих дорожных камер
С 1 сентября в связи с новыми требованиями к системе фотовидеофиксации нарушений ПДД региональные власти отключат десятки функционирующих дорожных камер, сообщил «Коммерсант».
С воскресенья в стране начали действовать поправки к закону об автодорогах, которые запустили реформацию всей системы фотовидеофиксации нарушений ПДД.
Так, в Московской области 4% дорожных камер, которые не соответствуют новым требованиям, в Омской области – 10% от всего парка, а в Иркутской области – 25%. Отмечается, что в Москве к дорожным камерам будут применяться собственные нормы – количество камер сокращать не будут, но город сможет размещать их еще и возле поликлиник и детских садов. В материале уточняется, что многие камеры установлены так, что, например, не видят пешеходный переход, а только подъезжающие к нему машины. Сейчас устройства находятся в процессе демонтажа, а после их разместят в других местах.
В рекомендации МВД к регионам указано, что речь идет прежде всего об установке камер на аварийных участках дороги, в зонах дорожного ремонта, местах запрета остановки и стоянки.
Ранее главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков заявил, что камеры должны быть установлены на тех участках дороги, где они действительно работают на безопасность, передает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru