Отстаём на семь лет: Почему в России еще не запустили массовую сеть 5G
Россия отстает от мирового покрытия 5G на семь лет, но на это есть причины, заявил НСН Денис Кусков.
В России нет своего сырья и оборудования для установки связи уровня 5G, помимо этого развитие частот согласовывают с военными, рассказал глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков в разговоре с НСН.
Для внедрения 5G в России могут быть использованы диапазоны, на которых работают сети «устаревшего» стандарта 3G. Госкомиссия по радиочастотам по заявке «Вымпелкома» в октябре рассмотрит вопрос тестирования сети пятого поколения на этих частотах. Об этом сообщили «Известия». Кусков отметил, что финальное решение должны принять военные.
«У нас в стране еще в советских времен основные частоты связи находятся в зоне ответственности Министерства обороны. При запуске любых технологий, будь то 3G, LTE, возникали проблемы, потому что их не хотели передавать, сетей не хватало. То же самое и с покрытием пятого поколения, которое должно появиться у нас в городах-миллионниках с 2026 года, хотя во всем мире они уже есть с 2019 года. Каждая технология существует максимум семь-восемь лет. Мы не можем развиваться отстраненно от мира или сразу перепрыгнуть с 4G на 6G. Очевидно, 5G у нас будет достаточно промежуточным вариантом, но работать в этом направлении нужно», — указал он.
Эксперт добавил, что еще одной проблемой запуска сетей 5G является технологическая несовершенность российского рынка.
«Оборудование уже поставляется от трех отечественных производителей. Это компании, которые работают в России: “БУЛАТ”, “ИРТЕЯ” и Yadro. У каждой из них своя история производства. В большинстве случаев, все делают на импортных компонентах с различным программным обеспечением. В этом направлении мы не работали 30 лет, теперь надо усиленно догонять. К сожалению, мы не достигли какого-то прогресса, так как у нас и сырье импортное. Это все влияет на технические затраты, а значит приведет к росту цен для пользователей мобильной связи. Но лучше заниматься этим, чем не заниматься», — уточнил он.
