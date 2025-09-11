В России нет своего сырья и оборудования для установки связи уровня 5G, помимо этого развитие частот согласовывают с военными, рассказал глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков в разговоре с НСН.

Для внедрения 5G в России могут быть использованы диапазоны, на которых работают сети «устаревшего» стандарта 3G. Госкомиссия по радиочастотам по заявке «Вымпелкома» в октябре рассмотрит вопрос тестирования сети пятого поколения на этих частотах. Об этом сообщили «Известия». Кусков отметил, что финальное решение должны принять военные.