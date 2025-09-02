Связь 6G появится в России только после 2030 года

Первые сети 5G появятся в городах-миллионниках в 2026 году, поэтому китайский чип 6G Россию пока не интересует, заявил НСН Денис Кусков.

Связь 6G появится в России только после 2030 года, заявил НСН гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков.

Китай представил первый в мире универсальный чип 6G. По данным South China Morning Post, он способен работать на всех частотах и обеспечивать интернет, который потенциально в пять тысяч раз быстрее нынешнего уровня в сельских районах США. С его помощью 50-гигабайтный фильм в 8К можно будет скачать «за считаные секунды». Однако расширение беспроводного доступа может перегрузить электромагнитные среды и снизить надежность связи. Кусков отметил, что Россию это пока не интересует.

«Шестое поколение – это наше счастливое будущее, а не текущее настоящее, потому что в России еще нет запущенных сетей пятого поколения. Можно говорить, что для нашей страны ориентир – это примерно 2030 год и позже. Возможность использования чипов не только американских, но и китайских, делает рынок более конкурентным. Но пока для России это не такая необходимость, как для Кореи и Китая. Там 6G будет запущена в ближайшее время. Первые сети пятого поколения были запущены в мире в 2019 году. У нас были проблемы с отсутствием частот сначала, потом с уходом иностранных производителей. Эти проблемы остаются, поэтому первые сети 5G появятся в городах-миллионниках в 2026 году», - объяснил он.

Новый стандарт мобильной связи 6G планируется внедрить в России в 2028 году. Об этом рассказал гендиректор ИКС Холдинга Алексей Шелобков в ходе круглого стола на Петербургском международном экономическом форуме, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
