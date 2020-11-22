Спецпосланник ВОЗ предупредил европейцев об угрозе третьей волны коронавируса

Спецпосланник ВОЗ предупредил европейцев об угрозе третьей волны коронавируса

Специальный посланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро заявил о возможности третьей волны COVID-19 в Европе в 2021 году. Об этом сообщает Badener Tagblatt.

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По мнению Набарро, Европа не смогла предотвратить вторую волну коронавируса, когда страны смогли взять под контроль первую, пишет Газета.ru.

«Они упустили возможность построить необходимую инфраструктуру в летние месяцы... теперь у них вторая волна. Если они не построят необходимую инфраструктуру сейчас, у них будет третья волна в начале следующего года», — отметил спецпосланник.

Набарро считает, что за повторный локдаун приходится платить «высокую цену». Поэтому он призывает власти европейских государств не прибегать к этой мере борьбы с заболеванием.

Сравнивая ситуацию с коронавирусом в Европе и странах Восточной Азии, Набарро высоко оценил «очень четкую коммуникацию» между властями и населением в азиатских странах.

Ранее инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН рассказал, что никаких вторых и третьих волн нет, а мы все еще живем в эпоху первой волны заражения.

«Официального определения волн нет, по сути в мире идет только первая волна, потому что инфекционный процесс не прерывался», - рассказал эксперт.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЕвропаВОЗКоронавирус
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