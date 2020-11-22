Спецпосланник ВОЗ предупредил европейцев об угрозе третьей волны коронавируса
Спецпосланник ВОЗ предупредил европейцев об угрозе третьей волны коронавируса
Специальный посланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро заявил о возможности третьей волны COVID-19 в Европе в 2021 году. Об этом сообщает Badener Tagblatt.
По мнению Набарро, Европа не смогла предотвратить вторую волну коронавируса, когда страны смогли взять под контроль первую, пишет Газета.ru.
«Они упустили возможность построить необходимую инфраструктуру в летние месяцы... теперь у них вторая волна. Если они не построят необходимую инфраструктуру сейчас, у них будет третья волна в начале следующего года», — отметил спецпосланник.
Набарро считает, что за повторный локдаун приходится платить «высокую цену». Поэтому он призывает власти европейских государств не прибегать к этой мере борьбы с заболеванием.
Сравнивая ситуацию с коронавирусом в Европе и странах Восточной Азии, Набарро высоко оценил «очень четкую коммуникацию» между властями и населением в азиатских странах.
Ранее инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН рассказал, что никаких вторых и третьих волн нет, а мы все еще живем в эпоху первой волны заражения.
«Официального определения волн нет, по сути в мире идет только первая волна, потому что инфекционный процесс не прерывался», - рассказал эксперт.
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