«Спецоперация повлияла»: Что происходит с донорской кровью в России сегодня

Спецоперация мотивирует людей сдавать донорскую кровь, заявил в эфире НСН представитель городской станции переливания крови Санкт-Петербурга Станислав Давыдов.

Ежегодно 20 апреля в России отмечается один из важных социальных праздников — Национальный день донора. В России желание людей сдавать донорскую кровь повысила проводимая спецоперация, заявил начальник отдела по связям с общественностью городской станции переливания крови Санкт-Петербурга Станислав Давыдов в интервью НСН.

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«Повлияла информационная волна, которая привела к увеличению обращений в учреждения службы крови, связанных с желанием граждан нашей страны сдать донорскую кровь для обеспечения медицинских учреждений, где лечатся наши военнослужащие. Донорская кровь помогает абсолютно всем, кто лечится в медицинских организациях. Проводимая спецоперация только повысила желание граждан нашей страны приходить в пункты сдачи крови, чтобы помочь тем, кто сейчас защищает нашу Родину», - рассказал собеседник НСН.

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По его словам, в России донорами хотят стать большее количество людей, чем требуется.

«В России абсолютно достаточные запасы донорской крови. Все последние статистические данные Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) говорят о том, что запасы высокие. В большинстве регионов страны донорская активность зачастую превышает донорскую потребность», - сообщил Давыдов.

Он также отметил, что самыми востребованными в России группами крови являются I и II. По словам Давыдова, у специалистов донорских центров особой популярностью пользуются доноры с отрицательными резусами.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что донорами крови в Москве в прошлом году стали 110 тысяч человек, за 10 лет число доноров в столице выросло в три раза, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Константин Чалабов
ТЕГИ:СпецоперацияДонорство

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