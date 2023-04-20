«Спецоперация повлияла»: Что происходит с донорской кровью в России сегодня

По его словам, в России донорами хотят стать большее количество людей, чем требуется.



«В России абсолютно достаточные запасы донорской крови. Все последние статистические данные Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) говорят о том, что запасы высокие. В большинстве регионов страны донорская активность зачастую превышает донорскую потребность», - сообщил Давыдов.

Он также отметил, что самыми востребованными в России группами крови являются I и II. По словам Давыдова, у специалистов донорских центров особой популярностью пользуются доноры с отрицательными резусами.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что донорами крови в Москве в прошлом году стали 110 тысяч человек, за 10 лет число доноров в столице выросло в три раза, передает «Радиоточка НСН».

