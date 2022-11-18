СМИ: россиянка впервые стала донором органов в Китае

Донором органов в Китае впервые стала россиянка, сообщает китайский информационный портал «Жэньминьван».

Пересадка мозга поможет воскрешать мертвых через 30 лет

По данным медиков, 30-летняя Ника умерла из-за массивной тромбоэмболии лёгочной артерии, которая привела к смертельным повреждениям головного мозга. Взятые у неё органы спасли жизни четырехчеловек, в том числе 15-летней девочки, страдающей почечной недостаточностью.

Супруг Ники Оу Ян рассказал, что ещё до свадьбы она заявила ему о своём желании пожертвовать органы после смерти. По его словам, родители женщины также дали своё согласие на трансплантацию.

Ранее бизнесмен Олег Тиньков рассказал о положительных результатах молекулярного теста, который он получил через два года после трансплантации костного мозга, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ХирургРоссиянеКитай
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры