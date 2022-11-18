СМИ: россиянка впервые стала донором органов в Китае

По данным медиков, 30-летняя Ника умерла из-за массивной тромбоэмболии лёгочной артерии, которая привела к смертельным повреждениям головного мозга. Взятые у неё органы спасли жизни четырехчеловек, в том числе 15-летней девочки, страдающей почечной недостаточностью.

Супруг Ники Оу Ян рассказал, что ещё до свадьбы она заявила ему о своём желании пожертвовать органы после смерти. По его словам, родители женщины также дали своё согласие на трансплантацию.

Ранее бизнесмен Олег Тиньков рассказал о положительных результатах молекулярного теста, который он получил через два года после трансплантации костного мозга, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

