СМИ: россиянка впервые стала донором органов в Китае
Донором органов в Китае впервые стала россиянка, сообщает китайский информационный портал «Жэньминьван».
По данным медиков, 30-летняя Ника умерла из-за массивной тромбоэмболии лёгочной артерии, которая привела к смертельным повреждениям головного мозга. Взятые у неё органы спасли жизни четырехчеловек, в том числе 15-летней девочки, страдающей почечной недостаточностью.
Супруг Ники Оу Ян рассказал, что ещё до свадьбы она заявила ему о своём желании пожертвовать органы после смерти. По его словам, родители женщины также дали своё согласие на трансплантацию.
Ранее бизнесмен Олег Тиньков рассказал о положительных результатах молекулярного теста, который он получил через два года после трансплантации костного мозга, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru