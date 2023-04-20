Донорами крови в Москве в 2022 году стали почти 110 тысяч человек
Донорами крови в Москве в прошлом году стали 110 тысяч человек, за 10 лет число доноров в столице выросло в три раза. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она отметила, что за 2022 год служба крови Депздрава Москвы заготовила порядка 240 тысяч литров цельной донорской крови. По словам Раковой, это на 10% больше, чем в 2021 году.
Ракова также рассказала, что обладателями звания «Почетный донор Москвы» в 2022 году стали 512 москвичей. Заммэра напомнила, что это те люди, которые сдали кровь в медицинских организациях Депздрава 20 и более раз. Кроме того, она добавила, что донор может сдать как цельную кровь, так и ее компоненты, например плазму.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru