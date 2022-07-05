Нидерланды готовятся к проведению нового раунда вакцинации против COVID

Отмечается, что Минздрав уже передал соответствующее распоряжение в органы здравоохранения регионов.В частности, медорганизации призвали готовится к самым негативным сценариям осенью.

Планируется, что первыми будут вакцинированы пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями.

Ранее сообщалось, что в Европе снова вырос уровень заболеваемости COVID-19.



